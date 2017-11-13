إلقاء محارم ورقية في الشارع يحيل مواطناً لـ«المباحث» ومصادرة كيس شفاف به مادة عشبية مخدرة

هاني الظفيري

أمر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري بتسجيل بلاغ إدمان بحق شاب كويتي من مواليد 1989 استنادا الى القانون، وتم التحفظ على مواد مخدرة ضبطت بحوزته تمهيدا للوقوف على خطوات تسليم المضبوطات الى النيابة لإتلافها.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا غريبا من مواطن قال فيه: «انقذوا ابني من الموت» لأنه يتعاطى المخدرات بشكل شره، وانه يخشى ان يفتح باب غرفته فيجده جثة هامدة، ومضى المصدر: فور تلقي البلاغ توجهت قوة من مديرية امن حولي الى حيث يقيم الشاب في منطقة مشرف، وبعد استئذان صاحب المنزل دخل افراد القوة الى غرفة الابن الرئيسية وفوجئوا به نائما وبجواره سيجارة ملفوفة يشتبه بأنها مخدرة وشريط به 10 حبات لاريكا المخدرة، بالإضافة الى قطرة تخلط مع المخدرات وورق لف.

من جهة اخرى، أحيل 3 مواطنين الاول من مواليد 1988 والثاني من مواليد 1994 والثالث من مواليد 1988 الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة للمباحث الجنائية بعد ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة.

وذكر مصدر امني ان احدى دوريات امن الفروانية وخلال جولة لها في منطقة العارضية اشتبهت في شخص يستقل مركبة تبين لاحقا انه مواطن، فتم توقيفه، وبتفتيشه احترازيا ضبط بحوزته كيس شفاف وبداخله مادة عشبية يشتبه انها مخدرة (كيميكال) وورق رشيد، بالاضافة الى 8 بقايا سجائر مستعملة، وتم اصطحابه فيما سلمت المركبة الى مخفر العارضية.

وفي المنطقة نفسها اشتبهت احدى دوريات امن الفروانية في شخص يسير مترجلا في احد الشوارع فتم توقيفه وتبين انه مواطن وعند طلب إثباته حاول الفرار، وألقى بكيس محارم ورقية، وعند فحصها بعد ضبطه عثر بها على كيس شفاف اللون به مادة بيضاء يشتبه بها مخدرة، وكيس به مادة غامقة يشتبه بها مخدرة.

وفي منطقة العارضية ايضا تم ضبط مواطن من مواليد 1988 وعثر بحوزته على كيس شفاف بداخله مادة عشبية يشتبه بأنها مخدرة، بالاضافة الى ورق رشيد، بالاضافة الى بقايا 3 سجائر مستعملة، وأحيلت مركبته الى مخفر المنطقة، فيما سلمت مركبته الى مخفر العارضية.