هاني الظفيري

اقتيد 4 شبان جميعهم كويتيون الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لتعاطيهم جرعات زائدة من مواد مخدرة أفقدتهم القدرة على مقاومة النوم فاستسلموا له.

وبحسب مصدر امني فإن إحدى دوريات امن الاحمدي وخلال جولة اعتيادية لها في منطقة فهد الأحمد اشتبهت في مركبة متوقفة في ساحة ترابية وفيها مواطنون، احدهما من مواليد 1990 والآخر 1988، وبالاقتراب من الدورية تبين ان المواطنين نائمان وشوهدت سيجارة ملفوفة وبداخلها مادة عشبية اللون يشتبه في انها مخدرة.

من جهة أخرى، واثناء جولة لدورية أخرى بمنطقة النهضة شاهد افرادها مركبة متوقفة وبها شخصان تبين لاحقا أنهما مواطنان، وكان في حالة نوم عميق، وبالاقتراب منهما فوجئ أفراد الدورية أنهما بحالة غير طبيعية ويتلعثمان في الكلام، وكان الثاني بدون اثبات وعند تفتيشهما عثر على 5 سجائر ملفوفة ويشتبه في أنها ملفوفة بالحشيش، كما تم العثور على بقايا سجارة فيها آثار مخدر.

كما كشف تلعثم شاب واحمرار عينيه عن أنه هو وصديقه في حالة غير طبيعية، وعثر بحوزتهما على 7 زجاجات خمر مستوردة ووضعت في مياه صحة للتمويه.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات أمن الجهراء وخلال جولة لها في منطقة القصر، اشتبهت في مركبتين متوقفتين بشكل مريب، فتوجهت إليهما وعند الاقتراب من احداهما وطلب إثبات قائدها تبين انهما بحالة غير طبيعية وتنبعث منهما رائحة كريهة فضلا عن احمرار أعينهم وعثر معهما على زجاجة يشتبه في ان بها مادة مسكرة وبتفتيش المركبتين احترازيا، عثر في الأولى على 3 زجاجات بها مادة يشتبه في أنها مسكرة وضبط في الثانية 4 زجاجات بها نفس المادة، وأحيلا إلى إدارة مكافحة المخدرات.