محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

احيلت جثتا وافد هندي بعد قضية سجلت بعنوان قتل بالخطأ وسوري بعد وصولهما مستشفيي العدان والجهراء إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاتهما، وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد من مستشفى العدان يفيد بوفاة وافد هندي من مواليد 1981 مرفقا به تقرير طبي صادر من المستشفى عن حالة الوافد.

واضاف: المصدر ان هنديا آخر يعمل مديرا لأحد مشروعات احدى شركات المقاولات قد ابلغ بوفاة العامل متأثرا بإصابة لحقت به خلال عمله وانه سبق دخوله إلى مستشفى الاحمدي واحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.

من جهة أخرى ابلغ محقق مستشفى الجهراء مخفر المنطقة بوجود جثة شخص سوري تم احضاره بواسطة شقيقه دون وجود أي إثبات للجثة وكشف تقرير طبي ان المريض جاء الى المستشفى وعضلة القلب متوقفة ولا يوجد تنفس وفاقدا أي علامة من علامات الحياة وتم ابلاغ الطبيب الشرعي.