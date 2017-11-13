محمد الدشيش

حرر لمواطن يدعى (ب.م) ـ 29 عاما ـ مخالفات مرورية جسيمة وهي عدم التقيد بالخطوط الأرضية ووضع ملصق وقيادة مركبة بها اثار حادث ومخالفة غير جسيمة وهي عدم حمل دفتر سوق، وبعد تحرير المخالفات تمت احالة المتهم الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات أما المركبة فقد أحيلت الى كراج الحجز، واللافت في القضية ان إحالة المركبة الى كراج الحجز هو الذي كشف عن تعاطي المواطن بحسب مصدر أمني.

وفي التفاصيل ان احدى الدوريات الأمنية التابعة لأمن الفروانية كانت في جولة اعتيادية بمنطقة صباح الناصر ورصدت مركبة غير متقيدة بالخطوط الأرضية فتم استيقافها لتحرير مخالفات مرورية، وهي عدم تقيد بالخطوط الأرضية ووضع ملصق، وعدم حمل دفتر ملكية، بالإضافة الى وجود اثار حادث قديم.

واضاف المصدر انه خلال الانتقال الى كراج الحجز شوهدت نصف سيجارة يشتبه بها مادة مخدرة واعترف المواطن بأنها تخصه، وعند تصعيده الدورية تم تفتيشه احترازيا وعثر بحوزته على مظروف شفاف بداخله مادة يشتبه بأنها مخدرة، ثم سقطت من أحد جيوبه حبة صفراء يشتبه بأنها مخدرة.