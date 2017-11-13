أحمد خميس

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع عن مشروع لتجديد رخص القيادة «أون لاين» بحيث يدخل صاحب المعاملة الى موقع وزارة الداخلية ويستوفي المستندات المطلوبة ومن ثم يتقدم الى تسلمها من مكائن تخصص لهذا الغرض أسوة بالبطاقة المدنية.

وأشار اللواء الشويع في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى أحقية قطاع المرور في وضع المخالفين لأنظمة وقواعد المرور في بلوك المعاملات داخل «القطاع» لحين قيام المخالف بتعديل وضعه إما بإجراء أمر صلح او تسليم سيارته الى كراج الحجز ودفع المخالفات المتراكمة.

وجدد الشويع التأكيد على ان الهدف من تغليظ العقوبات على المخالفات ليس تصيد الأخطاء وانما اعادة الانضباط والتقليل من معدلات الوفيات والإصابات، لافتا الى ان مدخول المرور أسبوعيا يصل الى مليون و200 ألف دينار من المخالفات وانه يأمل ان ينخفض هذا المدخول بنسبة تتجاوز الـ 50% جراء الالتزام بقانون المرور الذي وضع لسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد الشويع ان قطاع المرور لديه العزم والقدرة على القيام بحرب على حرب الشوارع وعلى غير الملتزمين بقانون المرور، مشيرا الى ان اهتمام المرور في المرحلة المقبلة سينصب على مخالفات الرعونة والاستهتار، وان قطاع المرور لن يهدأ له بال قبل ان يجعلها من الماضي نظرا لخطورتها على مستخدمي الطريق وأيضا لخطورتها على المستهترين، لافتا الى ان هناك خطوات تنفيذية اتخذت في هذا السياق منها التدقيق على المركبات الرياضية القديمة حال انتهاء التأمين عليها، حيث تجاز بعد عرضها على لجنة فحص لهذا الغرض.

وأكد الشويع على إعطائه تعليمات الى جميع رجال المرور بالتعامل بروح القانون مع المخالفين، ولا بأس من توعيتهم.

ولفت اللواء الشويع الى وجود أفكار ومشروعات بتخفيض اشتراطات الحصول على رخص السوق بالنسبة للوافدين من مواليد الكويت.

واعتبر أن التذرع بالوقوف على الأرصفة بزعم عدم وجود مواقف غير مبرر، مشيرا الى عدم جواز استخدام المركبة كوسيلة لإتلاف مال الدولة.