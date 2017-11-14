الرومي: ندعم برامج التوعية من أضرار آفة المخدرات وتنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض

عبدالهادي العجمي

استقبل نائب المدير العام لشؤون المنافذ الحدودية والبحرية عدنان القضيبي، ونائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك لشؤون البحث والتحري أسامة عبدالله الرومي صباح امس بمسرح الإدارة العامة للجمارك، ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول الخليج العربي د.حاتم فؤاد علي، والوفد المرافق له، والذي ضم منسق الاتصال ياسمين بيضون، ومنسق مشاريع وخبير أجهزة انفاذ قانون مصطفى أرتين، وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين «الجمارك» ومكتب «مكافحة المخدرات والجريمة».

وثمن - القضيبي والرومي - دور المكتب الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في برامج الوقاية ومكافحة المخدرات والجريمة، وأساليب التقدم والتأهيل، لافتا إلى اهتمام الكويت والإدارة العامة للجمارك بمكافحة المخدرات بشتى أشكالها، ودعم برامج التوعية من أضرار آفة المخدرات وحرصها على تنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض.

وعقب اللقاء، أكد القضيبي أن الاجتماع كان مثمرا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لديها برامج لتطوير منظومة مكافحة المخدرات وفق اتفاقية دولية تضم العديد من الدول ووحدة مكافحة ذكية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك ستدرس الاتفاقية التي تساعد على الحد من عمليات تهريب المخدرات عبر معلومات توضح خط سير «الشحنات الخطرة»، وهو ما يؤدي إلى توافر قاعدة بيانات تغذي عمليات التفتيش الانتقائي في تنسيق بين التجارة وعمليات التهريب، مؤكدا أن الإدارة العامة للجمارك ستقوم بدراسة هذه الاتفاقية تمهيدا للانضمام اليها.

من جهته، أوضح الرومي هدف زيارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الإدارة العامة للجمارك لاطلاع الجمارك على برامج مكتب «مكافحة المخدرات والجريمة» في مجال عملها تحت مظلة الأمم المتحدة، لافتا إلى ان الوفد طرح - خلال الاجتماع - توجهاته ومشاريعه في تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجريمة، مضيفا أن الجمارك بصدد دراسة كل ما طرح في الاجتماع لتطوير التعاون والتنسيق فيما بينهم.

بدوره، قال د.حاتم فؤاد علي: التقينا مع فريق عمل الجمارك للنظر في امكانية التحاق الكويت بالبرنامج العالمي للرقابة على الحاويات التي تديره منظمتنا بالشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الدولة في استقراء وتوخي المخاطر المرتبطة بالحاويات العابرة أو الواردة للدولة برا وبحرا وجوا، والتنسيق وتحليل المخاطر ورصد واستهداف الحاويات المشبوهة بما يسمى بنظام الانذار المبكر للرقابة على الحاويات.

وأضاف: اطلعنا على منظومة عمل الإدارة العامة للجمارك بالكويت، واصفا اياها بأنها منظومة متطورة، وتهدف إلى مواكبة معايير الأمم المتحدة وبرنامجها العالمي الذي يمكن الجمارك من العمل وفق شراكة حقيقية في هذا المجال.

من جانبه، وجه العميد بدر الغضوري الشكر للإدارة العامة للجمارك على الشراكة المثمرة، والجهود الرامية إلى تنسيق أكبر بما يحقق الهدف في مكافحة المخدرات والجريمة.