هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح مطر بإحالة 3 اشخاص (خليجي وبدون ومواطن) الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وقبل الاحالة تم تسجيل مخالفة مرورية للاول لقيادة مركبة تصدر عنها اصوات مزعجة الى جانب مخالفة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر. وبحسب مصدر امني، فإن ادارة امن مجمع راق رصدت مركبة في مواقف المجمع تصدر اصواتا مزعجة وبها 3 اشخاص، حيث تم توقيف المركبة وتبين ان جميع ركابها لا يحملون اثباتات فتم اخضاعهم للبصمة التعريفية، وتبين ان قائد المركبة خليجي ومرافقاه بدون وكويتي، وانهم في حالة غير طبيعية، وبتفتيش المركبة عثر فيها على زجاجة خمر مستوردة.