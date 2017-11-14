هاني الظفيري

انتهت محاولة هروب مواطن من دورية إلى التوقف الاضطراري نتيجة اصطدامه بمركبة متوقفة في منطقة الري وتبين لرجال الأمن ان سر هروب الشخص واصطدامه يرجع لحيازة مواد مخدرة.

وبحسب مصدر أمني فإن احدى دوريات الأمن وخلال ثبوتها جانب الدائري الخامس اشتبهت في مركبة اميركية ولدى الطلب من قائدها التوقف رفض وانطلق بسرعة جنونية لتقوم الدورية بتتبعه لالتقاط رقم سيارته إلا ان الشخص توقف اضطراريا بعد اصطدامه بمركبة متوقفة وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 اقراص، وتم تحرير 5 مخالفات مرورية لقائد المركبة منها التسبب في حادث والهروب من رجال الأمن.