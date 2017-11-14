بداية نشكر الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على حرصها على ما يتم تداوله وما ينشر من مواضيع تتعلق بالشأن الأمني والمروري وتجاوبها بتوضيح الأمور، وهذا ليس بغريب على هذه الإدارة الفاعلة بحرصها على التواصل مع الكتاب لتوضيح ما ينشر بإدارتها المتميزة بقيادة العميد عادل الحشاش والعاملين معه حتى غدت علامة فارقة في التميز في عمل العلاقات والإعلام ليس في المؤسسات الحكومية، بل وحتى القطاع الخاص.

كما أود أن أشيد بما تقوم به الإدارة العامة للمرور من إجراءات لتطبيق قانون المرور ليعود الالتزام في الشارع واحترام الأنظمة المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق، وفي الوقت ذاته فإن من الأهمية بمكان إجراء عملية متابعة وتقييم للحملة المرورية بين فترة وأخرى للوقوف على أي سلبيات لتفاديها أو ملاحظات إيجابية يمكن الأخذ بها.

كما نود أن نؤكد أن الإعلام هو السند في نجاح أي إجراءات أمنية ومرورية، وان الهدف النهائي هو المصلحة العامة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها.