هاني الظفيري

اقتيد مواطن من مواليد 1971 الى ادارة مباحث الجنسية والجوازات كونه مطلوبا لها، وبحسب مصدر امني فإن حملة تفتيش في منطقة الفنطاس أوقفت مواطنا زعم انه ليست لديه هوية ليتم استخدام البصمة التعريفية لتحديد هويته، والتي بالاستعلام عنه تبين انه مطلوب لمباحث الجنسية ليحال اليها، كما ضبط رجال أمن الأحمدي في حملة لهم بمنطقة الفنطاس مواطنة مطلوبة بمبلغ 1300 دينار، وضبط مواطن مدين بمبلغ 20 ألف دينار، كما ضبط رجال امن الأحمدي في منطقة الفنطاس مواطنا تبين انه مطلوب لدين قدره 37 ألف دينار لتتم احالتهم الى التنفيذ المدني.