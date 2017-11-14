هاني الظفيري

كشف مصدر أمني في تقرير رفع الى مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي تضمن ما حققته إدارة العمالة المنزلية خلال العام الحالي.

وبحسب مصدر مطلع فإن ابرز ما تضمنه التقرير ان تدخل ادارة العمالة كان سببا في استرجاع مبالغ مالية قدرت بـ 308 آلاف دينار لمواطنين تعاقدوا مع مكاتب ثم اخلت بالتعاقدات ليتم التواصل وإلزام المكاتب بإعادة المبالغ المحصلة الى اصحابها، واشار التقرير الى انه تم التحقيق بهذا الخصوص في 1900 شكوى.

وقال المصدر الامني ان التقرير تضمن ايضا ان تدخلات العمالة المنزلية اسهمت في استرجاع حقوق لـ 400 عامل قدرت بـ 200 ألف دينار.

وان هذه المبالغ تمت اعادتها عقب استدعاء الكفلاء واجراء تحقيقات انتهت الى احقية العمال في حقوقهم المالية ليتم إلزام الكفلاء بتسديدها.

وأشار المصدر الى اهمية ما تقوم به ادارة العمالة المنزلية لكونها مرتبطة بجهات دولية معنية بحقوق العمال، لافتا الى ان التعامل يتم بحيادية وبشكل قانوني مع كل البلاغات والشكاوى ما ساهم في رفع مستوى الكويت في قضية معاملة الوافدين من المستوى الثالث الى المستوى الثاني وهو ما يشير إلى تحسين وضع العمالة في الكويت وذلك في منتصف عام 2016. وأكد المصدر ان جهود ومهام ادارة العمالة لا تقتصر على ذلك فحسب وانما تمتد لتشمل متابعة المكاتب والتفتيش عليها ما ادى إلى اصدار عقوبات بحق المكاتب المخالفة بإغلاقها لفترات تراوحت بين ٣ و٦ أشهر.

كما أحالت إدارة العمالة المنزلية إلى القضاء ملفات ٣٤٠ قضية ترتبط بمخالفات ورفض التجاوب مع التسويات المالية والعمالية للبت فيها.