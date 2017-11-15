تحويل الكود المعماري إلى نقاط يسهل الرجوع إليها

محمد الدشيش

أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أن «الإطفاء» تعمل ضمن حلقة جماعية للإشراف على المشاريع الحكومية لضمان نجاحها وسرعة إنجازها.

وأضاف المكراد خلال رعايته لورشة العمل الثانية التي جاءت بعنوان «السلامة في الأعمال الساخنة وقواعد النظام الايكولوجي»، وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية للحماية من الحريق، وبحضور خبراء متخصصين من الولايات المتحدة الأميركية أمس أن هناك بعض المشاريع واجهت مشاكل ومعوقات قبل الانتهاء منها، مما أدى إلى اندلاع الحرائق في بعضها لعدم إدراك أصحابها أهمية توفير متطلبات قطاع الوقاية في الإدارة العامة للإطفاء، متمنيا الاستفادة من الورشة لتنفيذ المشاريع وعدم وجود عراقيل قد يودي إلى تأخيرها.

من جهته، قال نائب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد إن الورشة استهدفت تحقيق الاستفادة للإطفاء والقطاع العام والخاص - باعتبارهم شركاءنا في الأمن والسلامة - من الخبرات العالمية في مجال المكافحة والوقاية من الحرائق، مشيرا إلى أن الكويت تشهد تنمية وبناء مشاريع جديدة، ودور الإطفاء في هذه التنمية تحقيق الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق وأخطارها لكي تنجح هذه المشاريع.

وبين عبدالله أن دور الإطفاء بالتنمية تسهيل رخص البناء وسهولة الوصول إلى قطاع الوقاية من خلال اتباع نظام اللامركزية في جميع المحافظات بالكويت لإنهاء المعاملات وإنجازها بأسرع وقت ممكن، موضحا أن قطاع الوقاية قام بحل مشكلة الملفات الورقية بأرشفة 30 ألف ملف باستخدام نظم معلومات وتحويل 75% من المعاملات إلى نظام إلكتروني وفي 2018 ستصبح جميع معاملاتنا إلكترونية من رخص ومشاريع ومجال التفتيش لتسهيل وتسريع إنجارها.

وذكر أن قطاع الوقاية قام بتحويل «الكود المعماري» من كتاب معقد إلى شروط بشكل نقاط لتسهيل الرجوع إليها من قبل المهندسين والمعماريين والمقاولين ولتقليل مراجعتهم للإدارة العامة للإطفاء، مؤكدا أن القطاع قام بتسهيل إنجاز تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 24 ساعة

ما دامت مستوفية شروط الأمن والسلامة. وحرصنا كذلك على تأهيل العنصر البشري من خلال دورات للإطفائيين وللجهات الحكومية والخاصة حيث قمنا بـ 13 دورة ودربنا 120 مهندسا، كما حرصنا على تطوير النظم واللوائح الوقائية، فعلم الإطفاء الآن متطور وحديث وكل حادث تتم دراسته، إضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح، حيث أنجزنا في 2013 ثلاثة كودات وفي 2016 كود الخدمات الهندسية وحاليا نعمل كذلك على تطوير الكودات للتوافق مع المتطلبات العملية.

وناشد عبدالله رجال الأعمال الكويتيين إنشاء مصنع لمعدات وآليات للإطفائيين واستقطاب المصانع العالمية لتفتح أفرعا في الكويت لكي تكون قريبة من المشاريع والمبانى لتسهيل وتسريع إنجازها.