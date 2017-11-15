هاني الظفيري

أحال مدير عام امن الفروانية اللواء صالح مطر الى المباحث الجنائية مواطنا للتحقيق معه في انتحاله صفة رجل امن وحيازته هوية عسكرية وكلبشة ودفتر مرور مدون فيه مخالفات لاشخاص قام بتوقيفهم منتحلا الصفة، وسجل عليهم مخالفات دون صفة امنية.

وبحسب مصدر امني، فإن احدى دوريات امن الفروانية وخلال جولة لها على الدائري الخامس رصدت مركبة متوقفة على جانب الطريق، حيث توقفت الدورية خلف المركبة، ولدى نزول احد رجال الامن وتوجهه الى قائد المركبة لاحظ ارتباكه الشديد والخوف، ولدى الاستعلام عنه تبين انه مدين بمبلغ 3000 دينار، وعليه تمت ادخاله الدورية، وبتفتيش السيارة عثر فيها على هوية عسكرية تعود لاحد رجال السجن المركزي يشتبه في أنها مسروقة، الى جانب فلشر ودفتر مخالفات مسجل به عدد من اوراق مخالفات لاشخاص وبادج يخص رجال الداخلية وكلبشات و2 سكين وطبيات تتبع وزارة الصحة الى جانب مواد مخدرة عبارة عن هيروين وشبو وحشيش وحبوب لاريكا.

ورجح مصدر امني ان يكون المتهم ارتكب جرائم ابتزاز وسلب بالقوة وانتحال صفة مباحث الى جانب تعاطي المخدرات.