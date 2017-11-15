أحمد خميس

شن رجال الإدارة العامة للمرور بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع حملة كبيرة ومباغتة في محيط مدارس ثانوية في مختلف محافظات الكويت، وأسفرت الحملة عن ضبط 136 حدثا أغلبهم كويتيون يقودون سيارات من دون رخص سوق، وتمت إحالتهم الى نيابة الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تم حجز جميع المركبات التي ضبطت وكان قائدوها من الأحداث غير حاملي رخص السوق الى جانب تحرير مخالفات مرور.

وناشد مصدر امني أولياء الأمور عدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبة دون رخص سوق حتى لا يعاقبوا قانونيا، وفي الوقت نفسه حفاظا على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

وأكد ان قطاع المرور سيشن المزيد من الحملات المشابهة لإعادة الانضباط، مؤكدا ان القانون سيطبق بحزم.