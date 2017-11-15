محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

تقدم إلى مخفر الأحمدي مواطن من مواليد 1976 وأبلغ عن تعرض مخيمه والكائن على الدائري السابع مدخل البلدية للسرقة، حيث قامت مركبة رباعية بها ثلاثة أشخاص ـ حسب إفادة الحارس ـ بالوقوف امام خيمة الحارس وقام احدهم بالدخول الى الخيمة شاهرا سكينا وقام بتهديد الحارس وسلب محفظته وبها بطاقات ومبلغ 9 دنانير، كما قاموا كذلك بسرقة موتور كهرباء و5 سلندرات غاز وكشاف مع العمود ولاذوا بالفرار، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية.

من جهة أخرى، تقدم بنغلاديشي الى مخفر الأحمدي وأبلغ عن تعرضه للسرقة عن طريق تحطيم حرز وسرقة 300 دينار وجواز سفره من سكنه في منطقة صباح الاحمد وذلك بعد كسر قفل صندوق يحتفظ فيه بأغراضه وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية.

من جانب آخر، تقدم وافد نيبالي إلى مخفر الفنطاس وأبلغ عن سرقة مطعم يعمل فيه، حيث ذكر انه أثناء فتح المطعم صباح امس فوجئ بان الباب الأمامي مكسور، وعند دخوله للمطعم لتفقده اكتشف سرقة 90 دينارا موجودة داخل ماكينة المحاسبة، وعند تفقده المطعم وجد ان كل شيء بمكانه عدا المبلغ، وسجلت قضية.