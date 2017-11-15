أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أنه سيتم اعتبارا من اليوم الأربعاء تطبيق المادة 207 من قانون المرور، وبموجبها يتم حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية إذا ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الأمامية، كما تطبق نفس العقوبة على قائد الدراجة النارية الذي لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، موضحا أنه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق.

وقال اللواء الشويع إن تفعيل المادة 207 من قانون المرور يأتي في إطار الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا.

وأشار الى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أطلقت حملة توعوية واكبت الإعلان على تفعيل مواد قانون المرور استهدفت جميع فئات المجتمع، واستخدمت فيها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة على الاسبوتات ووضع عبارات توعوية على اللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسية كما تمت طباعة بروشورات توعية بلغات مختلفة، وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين مع بداية تفعيل القانون.

وأشاد بالتفاعل الحضاري لقائدي المركبات مع تفعيل المادة 169 من قانون المرور والتي تنص على عدم جواز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، مؤكدا أن هذا التفاعل انعكس في انخفاض معدل المخالفات من 4000 إلى 150 مخالفة يوميا.