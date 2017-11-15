محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

احال رجال امن الاحمدي الى المكافحة وافدا مصريا لحيازة مخدرات.

وكانت احدى الدوريات قد اشتبهت في الوافد وتبين انه لا يحمل اي اثبات وبتفتيشه احترازيا قبل تصعيده الدورية، عثر على مادة عشبية يشتبه بها مواد مخدرة كذلك ربع «زقارة» بداخلها مواد يشتبه بها مخدرة كذلك حبة وردية اللون يشتبه بها ومبلغ 123 د.ك وبالاستعلام عنه عن طريق الاسم تبين بأنه مطلوب طلب إحضار مدين مبلغ 717 د.ك وعلى ذلك تمت احالته حيث جهة الاختصاص. من جهة اخرى، تمكن رجال أمن العاصمة من ضبط مواطن من مواليد 1980 بعدما تبين انه متعاط للمواد المخدرة.

وقال مصدر امني ان المواطن ضبط بعد الاشتباه به، وبتفتيش سيارته احترازيا وجد معه كيس به مادة عشبية وسيجارتان بهما آثار مخدرات.

على صعيد آخر، ألقى رجال أمن الفروانية القبض على مصري من مواليد 1995 ومواطن من مواليد 1992 حيث تم الاشتباه بهما، ولدى تحدث رجال الأمن مع الشخصين لاحظا ان احدهما ألقى كيسا أسود، فتم التقاطه فعثر فيه على مادة عشبية يشتبه بأنها مادة مخدرة.