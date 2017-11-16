عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير من إغلاق ملفات 23 قضية سرقة ارتكبت جميعها في نطاق المحافظة، والمفاجأة التي فجرها اللصان انهما انفقا حصيلة السرقات التي وصفت بالكثيرة على تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة.



هذا، وأمر مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان بإحالة المتهمين وهما عراقي وبدون إلى النيابة العامة حيث أدليا باعترافات تفصيلية بشأن القضايا التي ارتكباها وكيفية تنفيذها.

وبحسب مصدر أمني فإن تعدد قضايا سرقات سلندرات الغاز في الأحواش والحدائق المنزلية استدعى من مدير مباحث مبارك الكبير تشكيل فريق عمل لإغلاق ملفات القضايا المسجلة ضد مجهول.

واضاف المصدر: بعد تحريات امتدت لاكثر من أسبوع توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين وتبين ان الأول عراقي يدعى (ل.م.س)، من مواليد 1982 والثاني من غير محددي الجنسية ويدعى (ط.س) من مواليد 1981، وعليه تم استصدار إذن نيابي لضبط الاثنين وبتفتيش مسكنهما حيث جرى عمل كمين محكم للمتهم الأول مقابل منزله في سلوى ق5 وضبطه وبالانتقال الى منزله عثروا على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية فيما ضبط الثاني حيث يقيم في مبارك الكبير.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما جرائم سرقة السلندرات وانهما يفعلان ذلك للوفاء باحتياجاتهما المالية في الانفاق على المواد المخدرة بأنواعها «هيروين وشبو وحشيش» وارشدا رجال المباحث عن مواقع سرقاتهما ليتم الانتهاء من إغلاق القضايا 291/2017 و288/2017 وهي مسجلة في مخفر مبارك الكبير و25/2017 مسجلة في مخفر أبوفطيرة.

وبإعادة التحقيق معهما أقرا بأنهما ارتكبا أيضا 20 قضية سرقة في محافظة مبارك الكبير، وخلال تنفيذ السرقات كانا يحرصان على نزع لوحة مركبة العراقي والتوجه بها لتنفيذ سرقاتهما خشية التقاط صور لسياراتهما ولوحتها بواسطة كاميرات منزلية.

وأرشدا عن السيارة المستخدمة وجرى مطابقتها بصورة التقطت في كاميرات منزل تعرض للسرقة وثبت أنها ذات السيارة المستخدمة.