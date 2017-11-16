هاني الظفيري - أحمد خميس

في قضية لا تخلو من الطرافة تظاهر وافد عربي بأنه نائم لدى مداهمة رجال أمن الجليب احد الاوكار المشبوهة، وحينما طلبوا منه مرافقتهم ردد عبارة: «أنا فين؟! الظاهر الحالة جاتني ومشيت وأنا نايم»، واحيل الوافد العربي- وهو في العقد الرابع من العمر- و5 وافدات يقدمن المتعة الحرام الى الابعاد الاداري.

وبحسب مصدر امني فإن رجال مخفر الجليب وصلت اليهم معلومة تفيد بوجود بيت عربي يُستغل في استقبال راغبي المتعة الحرام، وبعد عمل المزيد من التحريات تم ابلاغ مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر الذي وجّه بمداهمة الوكر، حيث قام رئيس مخفر الجليب بتجهيز قوة لضبط من بداخله ومنع هروب احد.

ومضى المصدر قائلا: قام رجال الأمن بالدخول الى الوكر وداخل احدى الغرف وجدوا وافداً عربياً عارياً برفقة آسيوية، حيث تظاهر بأنه يمشي وهو نائم، وعند سؤاله قال الكلمات السابق ذكرها.