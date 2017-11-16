هاني الظفيري

اقتيدت وافدة آسيوية تبلغ من العمر 58 عاما الى ادارة الابعاد الاداري تمهيدا لترحيلها الى موطنها لاتجارها بالافلام الخلاعية.



وكانت معلومات قد وردت الى رجال الامن العام تفيد بأن الوافدة اعتادت بيع الافلام الخلاعية للمراهقين والآسيويين، فتمت مداهمة مسكنها والعثور على افلام اجنبية وعربية.



وقالت انها تبيع الفيلم الاجنبي بـ 500 فلس والعربي بدينار، وارشدت رجال الامن عن وكر تشتري منه هذه الافلام وجار مداهمة الوكر.

كما أحال قطاع الامن العام يوم امس 3 مواطنين بينهم امرأة الى ادارة التنفيذ المدني.



وبحسب مصدر امني، فإن رجال امن حولي اوقفوا مواطنة من مواليد 1996 صادر بحقها حكم نهائي بالسجن لمدة 5 سنوات، وفي محافظة العاصمة وخلال حملة تفتيشية في بنيد القار تم توقيف مواطن تبين انه مطلوب للسجن لمدة 4 اشهر على خلفية قضية قيادة مركبة تحت تأثير السكر، وضبط رجال امن العاصمة في الحملة نفسها مواطنا مطلوبا للسجن لمدة شهر.