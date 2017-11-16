محمد الجلاهمة

سجل وافد مصري في مخفر شرطة النقرة قضية تزوير في محرر رسمي.



وقال الوافد في ملف بلاغه انه فوجئ صباح امس بوصول رسالتين بنكيتين الأولى في الحادية عشرة واربعين دقيقة تفيد بأن رصـيده قد نقص ٨٠٠ دينار وفي الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة وردته رسالة ثانية تفيد بسحب 200 دينار.



وأضاف الوافد أنه كان نائما وقت تلقيه الرسائل، مشيرا إلى أنه راجع البنك الذي يتعامل معه وتم إبلاغه بأن المبلغ سحب من رصيده باستخدام بطاقته البنكية، ومن المقرر أن يقوم رجال المباحث بمراقبة كاميرات البنك في محاولة للتوصل إلى هوية اللص وسط ترجيحات بأن اللص له علاقة بالمجني عليه.