هاني الظفيري

تمكن رجال أمن الروضة من توقيف مواطنين بعد ضبطهما بحالة غير طبيعية وبحوزتهما مواد مخدرة.

وكان رجال أمن الروضة قد اشتبهوا في شخصين تبين لاحقا أنهما مواطنان، وكلاهما من مواليد 1992 وبعد استيقافهما لوحظ أنهما بحالة غير طبيعية، وبتفتيشهما احترازيا قبل تصعيدهما الدورية عثر بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرة، وبالاستعلام عنهما أمنيا تبين أن أحدهما مطلوب مدنيا بمبلغ 1.739.768 دينارا وأحيلا الى المكافحة على أن يحال المطلوب لاحقا الى التنفيذ المدني.

من جهة أخرى، تمكنت إحدى دوريات الروضة من ضبط مركبة مطلوبة «سرقة» على ذمة القضية رقم 2006/64 جنح الدسمة، وتمت إحالتها للمخفر.

يذكر أن دوريات أمن الروضة أقامت نقطتي تفتيش، وضبط خلالهما مطلوب مدني، ومواطنان لحيازة مخدرات ومخالف لقانون الإقامة، وشخصان من دون إثبات، كما تم تحرير 11 مخالفة مرورية وضبط مركبة مطلوبة جنائيا.