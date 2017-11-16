محمد الدشيش

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بحضور مديري الأمن العام وعدد من القيادات الأمنية بتكريم المتميزين من منتسبي القطاع من ضباط وضباط صف وأفراد على الأداء الوظيفي المتميز والمساهمة الإيجابية والفعالة في أداء عملهم.

ونقل اللواء الطراح للمكرمين تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري على ما قدموه من عمل وجهد متواصل وما يتمتعون به من حس وطني وأمني، مؤكدا دعمه له حيث إنهم قدوة لزملائهم في العمل.

وقد أثنى اللواء الطراح على جهود المكرمين جميعا والتعاون والتنسيق فيما بينهم، مؤكدا أن تعاونهم المستمر والبناء يسهم في الحفاظ على أمن البلاد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء.

ومن جانبهم أكد المكرمون أن هذه المناسبة الطيبة دافع وحافز لهم للتميز في العمل، معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الأمنية العليا لرعايتها الدائمة لمنتسبي وزارة الداخلية.