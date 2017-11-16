محمد الجلاهمة

أصرت فتاة قاصر على ملاحقة والدها قضائيا بقضية اعتداء بالضرب، وأرفقت تقريرا طبيا تضمن ادعاء بالضرب ووجود رضوض بالكتف اليمنى بدون كسور. وقالت الفتاة وهي من مواليد عام 2000 ان والدها اعتدى عليها بالضرب في منزل أمها المنفصلة عنه.

وعلى صعيد آخر، سجلت في مخفر ميدان حولي قضية حملت عنوان تبادل اعتداء بالضرب واصابات، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمدعي والمدعى عليه.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بوقوع تبادل للضرب بين شخصين فتم توجيه دورية وضبط طرفا المشاجرة وهما مصريان وبعد التوجه الى المستشفى، أرفق كل منهما تقارير طبية، مشيرين الى ان اصابات بليغة لحقت بهما.