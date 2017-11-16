سحب 489 مركبة حتى الثانية ظهر أمس الأربعاءواستدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة

أحمد خميس ـ هاني الظفيري

في ظل جدل متصاعد وانتقاد متزايد، شهد اليوم الأول لتطبيق قرار حجز سيارات المخالفين لحزام الأمان والهاتف النقال والخوذة، حزما وعزما من رجال المرور الذين نظموا حملات متعددة في أنحاء متفرقة من البلاد وخصوصا في شوارع العاصمة وضواحيها.

وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أعلن لـ «الأنباء» عن سحب 489 مركبة حتى الثانية ظهر امس الأربعاء، مشيرا الى ان حصاد الفترة الصباحية تضمن عشرات المخالفات في كل محافظة.

وكشف اللواء الشويع عن انخفاض لافت للحوادث المرورية بمعدل الثلثين، مشددا على ان قطاع المرور سيقوم باستدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة، وفي حال عدم امتثالهم للاستدعاء لمدة شهرين سيحال أمرهم إلىالقضاء.