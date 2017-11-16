أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أنه سيوقف العمل بالقرارات المرورية الاخيرة فور عودته من الخارج يوم الاحد المقبل لمزيد من الدراسة.

وكان اليوم الأول لتطبيق القرارات قد شهد حجز سيارات المخالفين لحزام الأمان والهاتف النقال والخوذة، من رجال المرور الذين نظموا حملات متعددة في أنحاء متفرقة من البلاد وخصوصا في شوارع العاصمة وضواحيها.



وأعلن وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع لـ «الأنباء» عن سحب 489 مركبة حتى الثانية من عصر امس الأربعاء، مشيرا الى ان حصاد الفترة الصباحية تضمن عشرات المخالفات في كل محافظة.



وكشف اللواء الشويع عن انخفاض لافت للحوادث المرورية بمعدل الثلثين، مشددا على ان قطاع المرور سيقوم باستدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة، وفي حال عدم امتثالهم للاستدعاء لمدة شهرين سيحال أمرهم إلى القضاء.



لكن في المقابل رأى نواب ومواطنون أن العقوبات مغلظة وغير متدرجة وأحدثت ارتباكاً داعين لإعادة النظر فيها.