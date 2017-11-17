تصادم على «السابع» أدخل مواطناً مستشفى الفروانية

هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

أصيب شاب بدون بنوبة صــرع تسببت في اصطدامه بـ 4 مركبات في تيماء وتم نقله الى المستشفى. وقد تعامل مع الحادث رجال الإسعاف والإطفاء بقيادة الرائد مشعل العبدلي والنقيب فهد العنزي وتم سحب المركبات ونقل قائد المركبة الى المستشفى، حيث تبين انه يعاني من نوبة صرع.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد مساء امس الاول الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث مروع داخل تيماء وتوجه على الفور رجال الإسعاف بتعليمات من قائد المنطقة عبدالله حساب ورجال الإطفاء، حيث أفاد المصدر بأن قائد مركبة أصيب «بنوبة صرع» مما جعله يقوم بالضغط على دواسة البنزين. دون شعور ليصطدم بالمركبات المتوقفة وحائط منزل مما تسبب في إتلاف المركبات وحائط المنزل الذي استقرت المركبة به فتم نقل قائد المركبة الذي وصف المصدر حالته الصحية بأنها مستقرة.

وفي الدائري السابع قام رجال الإسعاف بنقل مواطن الى مستشفى الفروانية جراء تعرضه للإصابات المتفرقة اثر حادث تصادم وانقلاب وقع بالقرب من منطقة عبدالله المبارك وتم رفع تقرير بالواقعة.