تدخل البائعين فض التشابك بين المتشاجرين

عبدالله قنيص

امر وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الامن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح بإبعاد وافدين تشاجرا في سوق الخضار، وتم تداول مقطع للهوشة التي وقعت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس ورفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان رجال الامن قاموا بالقاء القبض علـى المتشاجرين وهما وافدان من الجنسية المصريــة اختلفا فيــما بينهما على سعر البصل وتطور الخلاف الي التشابك بالايدي وتبادل اللكمـات والصفعات حتى تم فض المشاجــرة مـــن قبل العــمـال في سوق الخضار، وحضر رجال الامن وتم ضبط المتشاجـرين اللذين امــر اللواء الطــراح بإبعـادهما عن البـلاد لعــدم احترامهما للقانــون والتسبب بالفوضى.