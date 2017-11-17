عبدالكريم أحمد

أجلت محكمة الجنايات في ثاني جلساتها أمس محاكمة 13 مواطنا متهما بالتستر على أعضاء خلية العبدلي والتخابر مع إيران، إلى 7 ديسمبر المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة.

وتخلل الجلسة حضور دفاع المتهمين وطلبوا حضور ضابط الواقعة لاستجوابه حول تقرير اتهاماته ضد موكليهم، حيث يرون بطلانها نتيجة بطلان التحريات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بينما اتهمت ثلاثة منهم بتهمة التخابر إلى جانب تهمتي التستر والانتماء. يذكر أن الجلسة الأولى شهدت سؤال المحكمة للمتهمين عن مدى تخابرهم مع إيران وقيامهم بالتستر على المدانين في خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار فور صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بإدانتهم بالحبس، لكنهم أجابوا بالنفي.