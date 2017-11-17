هاني الظفيري

نقلت جثة وافدة من الجنسية الهندية الى الطب الشرعي بعد إقدامها على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السادس بأحد المجمعات الواقعة في منطقة شرق، وتم تسجيل قضية انتحار.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد صباح امس الى غرفة عمليات الداخلية عن سقوط وافدة من الطابق السادس بإحدى بنايات منطقة شرق، وتوجه على الفور رجال النجدة والإسعاف الى موقع البلاغ، حيث اتضح ان الوافدة لفظت أنفاسها الأخيرة جراء الإصابات التي لحقت بها، وبالتحقيق الأولي في الواقعة تبين ان الوافدة هندية تدعى شاهيناز وكانت تعاني من اضطرابات نفسية وأقدمت على الانتحار للتخلص مما تعاني منه.