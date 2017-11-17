أحمد خميس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض على عدد من الوافدين يديرون مكتبا وهميا للعمالة يقوم بالنصب على المواطنين والمقيمين.

وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة البحث والتحري تفيد بوجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية في منطقة السالمية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين، حيث يقوم بالاتفاق معهم على توفير عمالة مقابل مبالغ مالية وإعطاء المواطن والمقيم سند قبض لإيهامه انه مكتب عمالة منزلية معتمد ورسمي بالفعل، وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات التي أثبتت صحة المعلومات.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم عمل كمين محكم ضبط خلاله 16 مخالفا من جنسيات مختلفة وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم هاربون من كفلائهم ويعملون بنظام العمل اليومي، وبالاستعلام عنهم بجهاز الحاسب الآلي تبين ان بعضهم عليه بلاغات تغيب والبعض الآخر إقاماته منتهية ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى، وأحيلوا جميعا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.