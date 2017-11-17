عبدالكريم العبدالله

ألقت المباحث الجنائية بالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة القبض على «موظف» يعمل في احد المستشفيات بمنطقة الصباح الطبية اثناء قيامه بتزوير الاجازات «المرضية» وبيعها.

جاء هذا من خلال كمين نُصب للموظف وضبطه بعد قيامه بتزوير اجازة مرضية وبيعها مقابل مبلغ من المال.

وتقوم ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة بالتحقيق حاليا مع «الاطباء» الذين وجدت توقيعاتهم على تلك «المرضيات» للتأكد من وجود شركاء للمتهم من عدمه في هذه الواقعة تمهيدا لرفع الموضوع الى النيابة العامة.