هاني الظفيري ـ أحمد خميس

شرع رجال المباحث في البحث عن شاب انتشر له مقطع أمس على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بكسر الزجاج الأمامي لسيارة فتاة أحكمت إغلاق أبواب مركبتها ومن ثم دخل الى السيارة عنوة بعد ان تمكن من كسر الزجاج الامامي وقام بالاعتداء على الفتاة بالضرب، وقام بخطف حقيبتها وهرب على متن سيارة حمراء رباعية الدفع.



وقال مصدر امني: التحريات الأولية تشير الى ان الأمر مرتبط بفتاة يعرفها المتهم، مؤكدا ان الشاب ستوجه إليه تهم مرتبطة بإتلاف مال الغير والسلب بالإكراه حتى وإن كانت الفتاة على معرفة به، مشيرا الى حتمية ان تتقدم الفتاة ببلاغ رسمي الى السلطات.