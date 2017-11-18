هاني الظفيري

وضع مواطن في العقد الثالث من عمره تحت التحفظ الأمني في مستشفى الجهراء تمهيدا للتحقيق معه في محاولة هرب من رجال الأمن وتم أخذ عينة من دمه للتأكد من انه كان في حالة غير طبيعية.

وبحسب مصدر امني فإن رجال نجدة الجهراء أوقفوا شابا في منطقة الواحة للاشتباه في انه في حالة غير طبيعية، وعليه تم اصطحابه الى مخفر الواحة، ولدى عرضه على المباحث طلب الشاب الدخول الى الحمام، وفوجئ رجال الأمن بسماح صوت ارتطام، ليقوموا بكسر باب الحمام، وتبين ان الشاب ألقى بنفسه في الطابق الأول ليتم الإسراع بضبطه، حيث تبين انه أصيب بكسور جراء إلقائه بنفسه من علو.