هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحيل شاب أربعيني «بدون» الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمهيدا للتحقيق معه في أسباب حيازته مستندات رسمية وفلشر ودفتر مخالفات وأرفق في ملف الإحالة فلشر أزرق اللون و1 دفتر مخالفات ورتبة ملازم أول و10 جوازات غير كويتية وعدد 4 رخص سلاح و2 جواز آسيوي و3 رخص قيادة و3 بطاقات مدنية و1 دفتر شيكات.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى الدوريات الثابتة رصدت مركبة تمر الى جوارها بسرعة البرق إذ كان الشخص على متن مركبته الألمانية يقود بسرعة تفوق الـ 200 على الدائري الخامس لتتم متابعته والتضييق عليه والعثور بحوزته على المستندات السابق ذكرها.

ورجح المصدر ان يكون المتهم متورطا في قضايا تزوير وانتحال صفة ملازم أول في الداخلية وابتزاز الوافدين استنادا للهويات المضبوطة بحوزته.