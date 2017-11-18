أخفيت في لفافات داخل حقيبتين قدم بهما وافدان من الهند



محمد الجلاهمة

سجل رجال جمارك مطار سعد العبدالله امس انجازا مشهودا بضبط نحو 14 كيلوغرام تقريبا من مادة «الماريغوانا» المخدرة مع وافدين آسيويين قدما على متن طائرة من الهند في السابعة من صباح امس.



وتمت مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتسلم «الماريغوانا» المضبوطة والمتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي التفاصيل، قال مراقب عام المطار عيسى بن عيسى، إن الاجهزة المتقدمة والموجودة في المطار رصدت وجود اللفافات وعليه قام المفتش الجمركي وتحت إشراف رئيس النوبة بإخضاع أمتعتهما للتفتيش الدقيق، وتبين حيازتهما المخدرات التي سلمت للوافدين حسب ادعائهما من قبل عصابات تهريب ظنا منهما انها ستمر دون تدقيق وثمن بن عيسى يقظة رجال الجمارك والأجهزة المساندة والفاعلة في كشف المخدرات، مؤكدا انهم سيظلون السد المنيع حيال جميع عمليات التهريب.

وتحذر الإدارة العامة للجمارك جميع القادمين عبر المنافذ المختلفة من مغبة تهريب الممنوعات بكل أشكالها، وتؤكد أنها ستظل سدا منيعا حيال كل من تسول له نفسه تهريب اي من المواد الممنوعة بكل أنواعها.