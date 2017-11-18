الوافدان أحيلا لمكافحة المخدرات للتحقيق ومن ثم الإحالة للنيابة



هاني الظفيري

أحال مديـر عام مديرية أمن محافـظة الـفروانية اللواء صالح مطر، أحد الوافدين الى الإدارة العامة لمكافحة الـمـخدرات بعد أن عثر بحوزته على كمية متوسطة من المواد المخدرة موزعة على 12 كيسا.

وقال مصدر أمني إن إحدى دوريات أمن الفروانية اشتبهت في وافد تبين انه آسيوي يدعى (م. ريحان) ولدى اخضاعه للتفتيش الاحترازي عثر معه على أكياس المخدرات وقد اخفاها في ملابسه.

وفي التحقيقات الأولية أقر بأنه يتاجر في المخدرات بواسطة أحد نزلاء السجن وان دوره يقتصر على توصل الطلبات بتركها مقابل حاويات القمامة أو اسفل سيارات مهملة على أن يتصل بالزبون بعد ان يضع قيمة المخدرات ويبلغه عن مكان المخدر.

كما أمر مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة وافد هندي يدعى (ع. أ. كبير) الى مكافحة المخدرات بعد ان ضبط من قبل احدى دوريات أمن الأحمدي في منطقة المنقف داخل ساحة ترابية.

ولدى طلب إثباته تبين حيازته كيسا أسود، وبفتح الكيس وجد بداخله 6 زجاجات خمر مستوردة.