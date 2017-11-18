محمد الجلاهمة

أحبط رجال جمارك ميناء الشويخ أمس محاولة ضخ بضائع مقلدة تتجاوز قيمتها السوقية الـ 400 الف دينار.

وقال مساعد مراقب التفتيش والاستيداع لقسم الحاويات في ميناء الشويخ مساعد الحليلة: البضائع المقلدة عبارة عن شنط وادوات مكياج نسائي ورجالي ونظارات شمسية واجهزة الكترونية وشواحن وأذرع بلاي ستيشن جميعها تحمل اسماء ماركات عالمية قدمت الى الميناء قادمة من دولة آسيوية على متن أربع حاويات.

وأوضح الحليلة في تصريح صحافي ان الضبطية تأتي في اطار تعليمات صادرة عن المدير العام المستشار جمال الجلاوي ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية عدنان القضيبي بضرورة حماية البلاد من تهريب الممنوعات بشتى صورها.

واردف بالقول: وصلت إلينا معلومات عن ورد شحنة تحمل بضائع مقلدة وادوات ومواد مكياج تحمل مواد مسرطنة ومحظورة حيث تم رصد الحاويات وتبين ان 85% منها غير مطابقة ومقلدة.

وحول مصير البضائع المقلدة قال الحليلة: في السابق كان يسمح بإعادة تصديرها ولكن انطلاقا من خطورة هذه النوعية من عمليات التهريب انتهجت «الجمارك» اجراء جديدا يتمثل في اتلاف كل البضائع المقلدة لحماية المجتمع والدولة ولردع ضعفاء النفوس.