أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم ببراءة موظف من تهمة النصب ببيع عقارات خارج الكويت.

وكانت إحدى العميلات قد تقدمت بشكوى ضد شركة وساطة عقارية متهمة فيها الموظف وآخرين بالنصب. وأفادت الشاكية بأن الموظف أوهمها بقصد ايقاعها في الغلط لحملها على تسليم مال في حيازتها بطرق الاحتيال لشراء عقار وان الموظف اقنعها بأن العقار فرصة استثمارية وأبرمت الشاكية عقدا مع الشركة.

وترافعت المحامية نهى الريس عن الموظف المتهم امام المحكمة وأكدت على انتفاء اركان جريمة النصب في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، مؤكدة أن التحقيقات خلت من بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الموظف وقالت انه مجرد موظف والشركة الذي يعمل بها للوساطة العقارية وليست مالكة للعقارات المبيعة وبذلك تنتهي مسؤوليتها في حال عدم اتمام البيع.