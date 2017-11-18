القاهرة ـ ناهد إمام

قال مساعد مدير ادارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم يوسف مرشد ان استخدام التكنولوجيا بطريقة سلبية خاصة من جانب قائدي المركبة لعب دورا في تزايد الحوادث المرورية اذ ارتفعت معدلات حوادث السيارات المرورية أكثر من 60%خلال السنة الماضية ونصف العام الحالي.

واشار المقدم المرشد على هامش مشاركته في فعاليات الاسبوع الكويتي العاشر في مصر الى أن المخدرات الرقمية تؤثر على الرأس حينما يسمعها أحد يتشنج وفي البداية تقدم مجانا ثم تكون بالمقابل.

واوضح انه عن طريق الإدارة العامة للجرائم الإلكترونية يتم أخذ الفيديو الذي يرفع فيه برنامج المخدرات الإلكتروني إلى«أي دي» ويتم ملاحقته داخل الكويت أو خارجه عن طريق الإنتربول.

وقال المقدم يوسف، انه لابد من متابعة اليوتيوب بصورة مستمرة من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية التي أنشئت حديثا منذ 3 سنوات حيث يوجد أشخاص على مدى 24 ساعة يتابعون البرامج الحساسة على اليوتيوب وتم ضبط عشرات من الحسابات تروج مخدرات وأمور الدعارة وغيرها وتتم ملاحقتهم على قدر المستطاع.