اعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري اليوم انضمام طائرة المراقبة الحديثة (دولفين) إلى أسطول طائرات الشرطة في إطار عملية التحديث الشاملة للمؤسسة الأمنية.

وقال الفريق الدوسري في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ب(الداخلية) ان الطائرة الجديدة تأتي ضمن عقد شراء أربع طائرات كبيرة الحجم (H225) وطائرتين متوسطتي الحجم (3N 365-AS) مضيفا ان ذلك يجسد دعم القيادة السياسية العليا للمؤسسة الأمنية لمواصلة اداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

واضاف ان عملية التحديث الشاملة التي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تستهدف تعزيز المؤسسة الأمنية لأداء مهامها بالنظر إلى المستجدات الأمنية الجارية التي تتطلب المزيد من الجاهزية واليقظة وتنطلق من المنظور الاستراتيجي الشامل للوزارة ترسيخا لقواعد الامن في الكويت.

وذكر أن وزارة الداخلية حققت نقلة نوعية في مجال تطوير دورياتها الجوية وزيادة مهامها الأمنية سواء على المستوى الأمني أو العسكري مبينا ان الطائرة الجديدة تعتبر الأحدث تكنولوجيا وتكمل سرب الطائرات الذي تمتلكه الوزارة منذ 2005.

من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ان من مهام الطائرة مراقبة الطرق حيث يوجد بها كاميرا حرارية مع إمكانية البث المباشر إلى غرفة العمليات.

واضاف ان الطائرة ستتولى توجيه الدوريات الأرضية عن طريق جهاز الاتصال الخاص بالوزارة و مساندة الإدارة العامة للاطفاء وتتميز بدقة عمليات البحث والإنقاذ.

وشهد وقائع وصول الطائرة من فرنسا وتسلمها اضافة الى اللواء الصايغ المدير العام للادارة العامة المركزية للعمليات بالإنابة العقيد عبدالله العتيقي ومدير إدارة الخطط وأوامر الخدمة بالإدارة العامة المركزية للعمليات العقيد خالد الهاشل ومدير إدارة جناح طيران الشرطة بالإنابة العقيد الطيار حسين الدمخي