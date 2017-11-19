هاني الظفيري

أسفرت الحملات التي شنها رجال قطاع الأمن العام في المحافظات الـ 6 بتوجيهات وإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح عن ضبط 5 مطلوبين بينهم 3 سيدات الى التنفيذ المدني بعد ان تبين انهم مطلوبون بمبالغ مالية تجاوزت 226 ألف دينار.

وذكر مصدر امني ان احدى نقاط تفتيش أمن الجهراء أوقفت مواطنا من مواليد 1979، وبالاستعلام عنه تبين وجود أمر طلب إحضار بحقه باعتباره مدينا بمبلغ 87.845 دينارا، وتمت إحالته بأمر من مدير أمن الجهراء اللواء علي ماضي الى إدارة التنفيذ المدني.

وأضاف المصدر الأمني ان احدى دوريات أمن الجهراء وخلال جولة لها في منطقة سعد العبدالله، استوقفت شخصا تبين لاحقا انه مواطن من مواليد 1970، لا يحمل أي اثبات، وبعد الاستعلام عنه وتبصيمه تبين انه مطلوب على ذمة قضية خيانة أمانة رقم 1215/2017 مخفر الجابرية، بالاضافة الى طلب احضار مدين بمبلغ 16.372 دينارا، وأحيل الى جهة الاختصاص.

وذكر المصدر انه خلال تجول احدى الدوريات على طريق الملك فهد اشتبهت في امرأة تبين انها مواطنة من مواليد 1979، وانها مطلوبة لدين قدره 45.600 دينار، وكذلك تم ضبط مواطنة اخرى من مواليد 1989 مطلوبة بمبلغ 41 ألف دينار، وأحيلت كلتاهما الى ادارة التنفيذ المدني.

وفي الأحمدي، وتحت إشراف مدير الأمن العميد عبدالله سفاح تمكنت احدى الدوريات من ضبط مواطنة من مواليد 1976، وتبين انها مدينة بمبلغ 36 ألف دينار.