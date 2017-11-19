الشاب أكد أن الواقعة حدثت قبل أسابيع

محمد الجلاهمة عبدالله قنيص

تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) من التوصل لكل بيانات الشخص المتهم بالتهجم على فتاة داخل مركبتها والذي كشف عنه مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بعد تشديد عمليات البحث عنه في أعقاب التأكد من المعلومات الواردة في الفيديو ورغم عدم وجود شكوى بحقه قام الشاب بتسليم نفسه إلى مباحث القيروان، وأفاد بأن الواقعة حدثت بينه وبين فتاة يعرفها.

وذكر المتهم في التحقيقات التي اطلعت عليها «الأنباء» أن الواقعة ليست جديدة بل حدثت قبل أسابيع، وبحسب زعمه فإن الهاتف الذي حاول أخذه عنوة من الفتاة يخصه وأراد استرجاعه منها، وتم حجز المذكور في انتظار الاستماع إلى أقوال الفتاة للتأكد من صدق أقواله ومعرفة رغبتها في تحريك الدعوى الجزائية ضده من عدمه.

يذكر أن «الأنباء» سبق لها الإشارة إلى أن المتهم له سوابق مماثلة واعتدى منذ فترة على فتاة أخرى في منطقة القيروان، وكانت «الأنباء» قد نشرت امس خبر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل ويصور الشاب الذي حطم زجاج مركبة فتاة، ثم اقتحامه المركبة واعتدائه عليها ثم هروبه على متن رباعية حمراء.