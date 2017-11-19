هاني الظفيري

أحال رئيس قسم سرية المهام الخاصة التابعة لقطاع الأمن العام 5 نساء بينهن 4 مواطنات وخليجية، ومواطنا إلى الأدلة الجنائية «الطب الشرعي» لتحليل عينات من دمائهم للتأكد من شبهة تعاطي المواد المخدرة وأرفق في ملف الإحالة 8 حبات نوع لاريكا فيما قال مصدر أمني إن حالة الموقوفين تؤكد أنهم في حالة غير طبيعية بالمرة وهذا ما سوف يكشفه رجال الأدلة الجنائية ويحددون طبيعة المواد التي تم تعاطيها بخلاف حبوب اللاريكا.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات سرية المهام الخاصة التابعة للأمن العام وخلال جولة لها رصدت مركبة بها عدد كبير من النسوة حيث تم الطلب من قائدها التوقف، ولدى توقف قائد المركبة والحديث معه لاحظ رجلا الدورية ان الشخص بحالة غير طبيعية ولدى طلب إثبات النسوة ايضا، تبين انهن بنفس الحالة وعليه تم انزال جميع من بالسيارة وتبين ان قائد المركبة مواطن من مواليد 1985 وبرفقته 4 شابات مواطنات من مواليد 1998 و1995 و1993 و1996 وخليجية من مواليد 1977.