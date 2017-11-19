هاني الظفيري

تعامل رجال الإطفاء مع حريق محول في منطقة رحية، وأسفر الحريق عن إصابة وافدين تم نقلهما على الفور الى مستشفى البابطين للحريق، حيث وصفت حالتهما بالحرجة نتيجة تعرض أجسادهما الى الحروق التي تبين انها من الدرجة الثانية.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن حريق محول في منطقة رحية وانطلق على الفور رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ وتحديدا الكائن بداخل شركة المعادن وأسفر الحريق الذي تم إخماده من قبل مركزي إطفاء عن إصابة وافدين من الجنسية المصرية والهندية بحروق متفرقة من جسديهما، حيث ادخلا العناية المركز في مستشفى البابطين.