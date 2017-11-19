الصايغ: تستطيع توجيه الدوريات الأرضية ومساندة عمليات الإطفاء

أحمد خميس محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، أن انضمام طائرة دولفين AS-365N3+ الجديدة إلى أسطول الطائرات التابع لإدارة جناح طيران الشرطة.. يأتي في إطار عملية التحديث الشاملة للمؤسسة الأمنية التي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح .

وأوضح ان الطائرة الجديدة تأتي ضمن عقد شراء أربع طائرات كبيرة الحجم H225 وعدد 2 طائرة متوسطتي الحجم AS-365N3+، وهو ما يجسد دعم القيادة السياسية العليا للمؤسسة الأمنية لمواصلة القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.

وذكر ان هذا يأتي في إطار الدعم المستمر من جانب الدولة للمؤسسة الأمنية للقيام بمسؤولياتها بالنظر إلى التطورات والمستجدات الأمنية الجارية والتي تتطلب المزيد من الجاهزية واليقظة.. وانطلاقا من المنظور الاستراتيجي الشامل للقيادة العليا لوزارة الداخلية.

وأشار الى ان الطائرة تعتبر هي الأحدث تكنولوجيا بمواصفاتها الفنية وهي مكملة لسرب الطائرات التي تمتلكها وزارة الداخلية منذ 2005.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، يرافقه مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات بالإنابة العقيد عبدالله العتيقي، قد شهد وقائع وصول طائرة دولفين AS-365N3+ الجديدة لتنضم إلى أسطول الطائرات التابع لإدارة جناح طيران الشرطة.

كانت الطائرة قد وصلت إلى قاعدة نواف الأحمد الجوية بقيادة العقيد طيار عبدالعزيز الأصقة بعد رحلة استغرقت 4 أيام قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار اللواء جمال الصايغ إلى أن الطائرة من الجيل الحديث لطائرة الدولفين ومن مهامها مراقبة الطرق حيث يوجد بها كاميرا حرارية مع إمكانية البث المباشر إلى غرفة العمليات وتوجيه الدوريات الأرضية عن طريق جهاز الاتصال الخاص بالوزارة ومساندة الإدارة العامة للإطفاء وتتميز بدقة عمليات البحث والإنقاذ بالتقنية المتوافرة بالطائرة.