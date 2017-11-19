أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الفروانية بإحالة وافد سوري إلى المحاكمة بتهمة سب الذات الإلهية. وتفصيل الموضوع ان معركة اندلعت بين مصري وسوري اصبح سلاحها الأيدي وغيرها من الآلات في أحد مجمعات الجليب مما استدعى حضور رجال الامن. وفي المخفر قال المصري ان السوري سب الذات الالهية علانية وقدم أرقام هواتف لمواطنين ومقيمين أبدوا استعدادهم للشهادة، فتم تسجيل قضية وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه.

من جهة أخرى اعتدى شابان على مقيم مصري بعد خلافهما معه حول أولوية السير على طريق الدائري الثالث، وحدثت الواقعة حينما أمراه بأن يتوقف بعد الخلاف المروري فنزل الى جانب الطريق ليتخاطب معهما ففوجئ بضربه من قبلهما واستهزائهما ببنية جسده الهزيلة، وتوجه الوافد المعتدى عليه إلى مخفر الدعية وأبلغ بما تعرض له من اعتداء وارفق ببلاغه تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت به صادرا من مستشفى مبارك الكبير وسجلت قضية اعتداء بالضرب.