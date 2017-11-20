أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير استعداد الإدارة العامة للإطفاء لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في البلاد نتيجة لما توقعه خبراء الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد في الأيام المقبلة بأمطار رعدية.

وقال ان الإدارة العامة للإطفاء أنهت جميع استعداداتها مع بداية شهر أكتوبر الماضي من خلال عمل الصيانة لمضخات سحب المياه وتوزيعها على مراكز الإطفاء وكذلك توزيع القوارب المطاطية والمحمولة على الأماكن المتوقع ان تتكون بها برك من مياه الأمطار حسب خطة الإدارة العامة المتبعة لمواجهة الأزمات والكوارث.

وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء قد أصدرت بيانا دعت فيه المواطنين والمقيمين الى ضرورة الاستعداد في منازلهم لاستقبال أمطار الخير من خلال تنظيف مواسير الصرف الصحي الخاصة بالأمطار لعدم احتباس مياه الأمطار في الأسطح، وكذلك التأكد من عمل مضخات سحب المياه في السراديب، وفحص تمديدات الأسلاك الكهربائية الخارجية وصناديق الكهرباء الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي منفذ يسمح للماء من الوصول للتيار الكهربائي.

وختمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بيانها، مؤكدة ان الإدارة العامة للإطفاء رفعت جاهزيتها في جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات التي تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات وتتعامل معها على هاتف الطوارئ ١١٢ في الحالات الطارئة والإنسانية لحماية الأرواح والممتلكات.