جاسم التنيب ـ أمير زكي

بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، أفرجت «الداخلية» عن 50 سوريا صدر ضدهم قرار بالإبعاد على خلفية قضايا تغيب وقضايا مرورية وكذلك مخالفة قانون الإقامة.

هذا، وتقوم إدارة الإبعاد بتنفيذ التوجيهات، كما تجري دراسة أوضاع السوريين الآخرين الصادر بحقهم قرارات إبعاد. وأوضحت مصادر أن الإفراج عن السوريين يتم بكفالة شخصية من قبل كفيل كويتي، ويتم وضع «بلوك» عليهم، على أن يراجعوا ادارة الإبعاد شهريا للتوقيع بصفة شخصية.

وقالت المصادر إن هذه المبادرة الإنسانية للمشمولين جاءت بسبب الأوضاع في سورية والتي لم تستقر بعد، مشددة على وجود قيد أمني على المفرج عنهم حتى تنتهي الأزمة السورية.