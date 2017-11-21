اللواء العيسى: تسمية الصالة الرياضية في«أمن الحدود البرية» باسم اليوسف

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، قامت الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بتكريم الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف، وتخريج مجتازي الدورات المنعقدة لدى مركز التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة لأمن الحدود البرية.

بدوره قال الفريق الدوسري: زاملت الفريق اليوسف على مدار 40 عاما وشاهدت احترافيته في العمل، فله مني كل التقدير والاحترام وهذه سنة الحياة جيل يسلم جيلا. وقدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف في كلمة الشكر إلى كل أبنائه في وزارة الداخلية وخاصة كل من عمل معه على مدار خدمته التي امتدت إلى أكثر من نصف قرن.

وأضاف: أوصيكم على بلدنا الحبيبة الكويت، حافظوا عليها مثل ما حافظنا عليها.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل العيسى تسمية الصالة الرياضية بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية باسم «صالة الفريق أول متقاعد الشيخ محمد اليوسف الصباح» تخليدا لعمله وجهده اللامحدود لهذا القطاع.

كما شهد الحفل تكريم مجتازي الدورة التأسيسية لأمن الحدود البرية رقم (4) ودورة السيجال للدفاع عن النفس رقم 7 ودورة الضبط والتفتيش ودورة فك وتركيب (M16) و دورة عمليات امن الحدود البرية رقم (1، 2، 3، 4، 5) كما تم تكريم الفائزين بالبطولة الأولى لأمن الحدود البرية لبندقية M16 مسدس جلوك.

وقد سبق حفل التكريم عرض فيلم وثائقي من إعداد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني يوضح الدورات التي تم الانتهاء منها وعرض مع الفيلم جزء من التاريخ الحافل الذي يحمل إنجازات الفريق اليوسف، حيث أكدت جميع القيادات بأمن الحدود على حرصه الدائم ودعمه على رفع الكفاءة التدريبية للحفاظ على أمن وسلامة الحدود لدولتنا الحبيبة.